Samsun'da 27 bin 972 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirildi - Haberler

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Samsun'da 27 bin 972 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirildi

AA, Recep Bilek - Güncel
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Samsun'da 27 bin 972 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirildi

Samsun'da, 27 bin 972 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da, 27 bin 972 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu ile mücadele kapsamındaki çalışmasında, Atakum ilçesi Yenimahalle'de durdurulan bir araçta 27 bin 972 kapsül sentetik ecza hapı bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli, emniyete götürüldü.

AA / Recep Bilek - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Samsun, Güncel, Haberler

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