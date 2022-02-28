Samsun'da 27 bin 972 kapsül sentetik ecza ele geçirildi - Haberler

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Samsun'da 27 bin 972 kapsül sentetik ecza ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da 27 bin 972 kapsül sentetik ecza ele geçirildi

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada 27 bin 972 kapsül sentetik ecza ele geçirildi.

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada 27 bin 972 kapsül sentetik ecza ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde yakalanan 1 araçta yapılan aramada 27 bin 972 kapsül sentetik ecza elde edildi. Konuyla bağlantılı 1 şüpheli şahıs yakalanarak 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Samsun Valiliği, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Haberler

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