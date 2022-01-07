Samsun'da 25 yazlıktan hırsızlık yaptığı öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Samsun'da 25 yazlıktan hırsızlık yaptığı öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı

Samsun'da 25 yazlıktan hırsızlık yaptığı öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'un Atakum ilçesinde 25 yazlıktan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli cezaevine gönderildi.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde 25 yazlıktan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İncesu, Çakırlar Yalı ve Yeşilyut mahallerindeki sorumluluk alanlarında bulunan 25 yazlık evden hırsızlık yapıldığı ihbarları üzerine çalışma yürüttü.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen güvenlik güçleri, şüpheliler Ümit A, Alihan G, Semih A, Murat K. ve Kayhan Ç'yi, yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adreslerden çalınan televizyon, elektronik eşya, beyaz eşya, çim biçme makinesi, kesici ve delici ev aletleri, kaynak makinesi gibi gereçlerden bazıları, sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan adreslerde yapılan aramalarda 3 kuru sıkı tabanca, bir miktar metamfetamin ve uyuşturucu haplar bulundu.

Samsun'da 25 yazlıktan hırsızlık yaptığı öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı

Samsun'da 25 yazlıktan hırsızlık yaptığı öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı

Samsun'da 25 yazlıktan hırsızlık yaptığı öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı

Samsun'da 25 yazlıktan hırsızlık yaptığı öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı

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AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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