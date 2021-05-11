Samsun'da 25 kaçak Afganistanlı'nın yakalandığı otobüsün şoförleri hakkında adli işlem uygulandı
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Samsun'da 25 kaçak Afganistanlı'nın yakalandığı otobüsün şoförleri hakkında adli işlem uygulandı

Samsun'da 25 kaçak Afganistanlı'nın yakalandığı otobüsün şoförleri hakkında adli işlem uygulandı
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 25 Afganistan uyrukluyu taşıyan otobüsün şoförleri, haklarında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 25 Afganistan uyrukluyu taşıyan otobüsün şoförleri, haklarında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Gelemen uygulama noktasında 3 gün önce durdurulan otobüste 25 kaçak Afganistanlı'nın yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan otobüs şoförleri Ö.Ş. ve O.T'nin İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Haklarında "göçmen kaçakçılığı" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından adli işlem başlatılan Ö.Ş. ve O.T. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Yabancı uyrukluların ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis ekipleri, 8 Mayıs'ta Gelemen uygulama noktasında durdurulan otobüsteki 25 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirlemişti. Üzerlerinde sahte kimlik ve seyahat izin belgesi ele geçirilen yabancı uyruklular, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine götürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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