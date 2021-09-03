Samsun'da 247 araç trafikten men edildi
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Samsun'da 247 araç trafikten men edildi

Samsun'da 247 araç trafikten men edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde 1 Ocak 2021 tarihinden bugüne kadar abartı egzoz kullanan, yüksek sesle müzik dinleyen ve standart dışı donanım kullanan toplam 247 araç trafikten men edildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde 1 Ocak 2021 tarihinden bugüne kadar abartı egzoz kullanan, yüksek sesle müzik dinleyen ve standart dışı donanım kullanan toplam 247 araç trafikten men edildi.

Suç ce suçluyla mücadele kapsamında sıkı önlemler alan Samsun İl emniyet Müdürlüğü, trafik konusunda da taviz vermiyor. Bu kapsamda il genelinde trafik denetimlerini de arttıran ekipler, drift atan, abartı egzoz kullanan, yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden, sis farı ve standart dışı ışık donanımı kullanan araçlara yönelik olarak uygulamalara da ara vermeden devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Samsun'da muhtelif bölgelerde değişik zaman dilimleri içerisinde drift atan, abartı egzoz kullanan, yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden, sis farı ve standart dışı ışık donanımı kullanan araçlara yönelik olarak sivil-resmi ekipler ve motorize şahin timlerinin katılımıyla etkin denetimler yapılmakta olup, bu denetimler çerçevesinde 1 Ocak 2021 tarihinden günümüze kadar toplam 2 bin 66 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanmış ve 247 araç trafikten men edilmiştir. Diğer uygulama konuları ile birlikte modifiyeli araç, drift, yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız etme ve ışık donanımı gibi konularda, etkin-yoğun denetimlerimiz kararlılıkla sürdürülecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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