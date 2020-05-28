Samsun'da 24 yaşındaki genç bıçaklı saldırıya uğradı
Samsun'da 24 yaşındaki genç bıçaklı saldırıya uğradı Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 24 yaşındaki genç hastanelik oldu.
28.05.2020 23:38 | Son Güncelleme: 28.05.2020 23:42
Samsun'da 24 yaşındaki genç bıçaklı saldırıya uğradı
SAMSUN - Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 24 yaşındaki genç hastanelik oldu.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi'nde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayan 24 yaşındaki M.F. yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.F. tedavi altına alındı. Kimliği belirsiz bıçaklı saldırganlar kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA