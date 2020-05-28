Samsun'da 24 yaşındaki genç bıçaklı saldırıya uğradı Samsun'da 24 yaşındaki genç bıçaklı saldırıya uğradı Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 24 yaşındaki genç hastanelik oldu.

Samsun'da 24 yaşındaki genç bıçaklı saldırıya uğradı

SAMSUN - Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 24 yaşındaki genç hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi'nde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayan 24 yaşındaki M.F. yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.F. tedavi altına alındı. Kimliği belirsiz bıçaklı saldırganlar kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA