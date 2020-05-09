Samsun'da 24 saatte 187 bin lira ceza
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Samsun'da 24 saatte 187 bin lira ceza

Samsun'da 24 saatte 187 bin lira ceza
09.05.2020 13:24 | Son Güncelleme: 09.05.2020 13:24

Samsun'da 08-09 Mayıs tarihlerinde 24 saat içinde yapılan uygulamalarda kurallara uymayanlara toplam 186 bin 909 lira ceza kesildi.

Samsun'da 08-09 Mayıs tarihlerinde 24 saat içinde yapılan uygulamalarda kurallara uymayanlara toplam 186 bin 909 lira ceza kesildi.

8 Mayıs saat 08.00 ile 09 Mayıs 08.00 saatleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve devriye ekiplerince şüpheli araç ve şahıslara karşı sabit yol ve şok uygulamalar yapıldı.

Yapılan uygulamalarda 3 bin 198 şahsın GBT'si sorgulandı, 3 aranan şahıs tespit edildi, 159 şahsa idari işlem yapılarak 116 bin 42 TL para cezası uygulandı. 2 bin 209 araç kontrol edildi, 2 araca bin 936 TL para cezası yazıldı. 57 iş yeri kontrol edildi, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 15 adet mermi, 0,06 gr kannabinoid, 1,16 gram esrar, 24 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda İl Hıfzıssıhha, İl Pandemi, İl İdare Kurulunca alınan kararlar kapsamında sokağa çıkma yasağına uymayan 51 şahsa idari işlem yapılarak 68 bin 931 TL para cezası tatbik edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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