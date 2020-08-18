Samsun'da 24 kilo 673 gram kubar esrar ele geçirildi Samsun'un Bafra ilçesinde iki eve düzenlenen operasyonda 24 kilo 673 gram kubar esrar ele geçirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde iki eve düzenlenen operasyonda 24 kilo 673 gram kubar esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Gümüşyaprak Mahallesi'nde F.G. ve H.G'nin evlerine düzenlenen operasyonda 24 kilo 673 gram kubar esrar, 691 kök kenevir bitkisi, 386 gram kenevir tohumu ve elektronik tartı ele geçirildi.

F.G. gözaltına alındı, H.G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA