Samsun'da 233 bin 660 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirildi - Haberler
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Samsun'da 233 bin 660 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirildi

AA, Recep Bilek - Güncel
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Samsun'da 233 bin 660 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 233 bin 660 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 233 bin 660 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, ikamet ve araçlarda yaptıkları aramada 233 bin 660 kapsül sentetik ecza hapı buldu.

Operasyonda gözaltına alınan iki zanlı, emniyete götürüldü.

AA / Recep Bilek - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Samsun, Güncel, Haberler

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