Samsun'da 23 Nisan'da çocuklar ritim tutup şarkı söyleyecek turnalar gökyüzünde süzülecek
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Samsun'da 23 Nisan'da çocuklar ritim tutup şarkı söyleyecek turnalar gökyüzünde süzülecek - Haberler
23 Nisan, Samsun, Güncel

Samsun'da 23 Nisan'da çocuklar ritim tutup şarkı söyleyecek turnalar gökyüzünde süzülecek

Samsun'da çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı pencere ve balkonlarından kendi tasarladıkları müzik aletlerini çalıp "Bir başkadır benim memleketim" şarkısını söyleyerek kutlayacak.

19.04.2020 11:26 | Son Güncelleme: 19.04.2020 11:26
Samsun'da 23 Nisan'da çocuklar ritim tutup şarkı söyleyecek turnalar gökyüzünde süzülecek

Samsun'da çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı pencere ve balkonlarından kendi tasarladıkları müzik aletlerini çalıp "Bir başkadır benim memleketim" şarkısını söyleyerek kutlayacak.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel bir etkinlik programı açıklandı. Program 17 Nisan ve 23 Nisan tarihleri arasında evlerde çocukların yapacağı bir dizi etkinlik içeriyor. Bu yıl 100. Yılını kutlanacak bayram için hazırlanan program 1 hafta boyunca yapılacak farklı etkinlikler ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na bir hazırlık. Çocuklar hayal güçlerini kullanarak bayraklar tasarlayacak. Evimiz okulumuz dedikleri ortamı süsleyip, afişler tasarlayacak. Hayallerini umudun sembolü turna kuşları ile harmanlayıp 23 Nisan 2020'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış saati olan 14.00'da gökyüzüne bırakacaklar.

17 Nisan'da çocuklar aileleriyle beraber evlerinde bir slogan üreterek 23 Nisan afişi hazırlayacak. 18 Nisan'ı çoraptan kukla yaparak kendilerine bir oyuncak tasarlamakla geçirecekler. Ayriyeten dünya çocukları boyamaları yapacak ve farklı dillerde merhaba diyecekler. 19 Nisan'da çocuklar şarkı, şiir ya da gösteri yaparken aileleri videolarını çekecek. Bunların arasından 5 kişiye zeka oyunu hediye edilecek. 20 Nisan'da kağıt katlama sanatı ile turna kuşu yapacak. Sonra ise kendi dokunuşları ile Türk bayrağı hazırlayarak bunları evlerinin pencerelerine asacaklar. 21 Nisan'da "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısını öğrenecek ve bir ritim aleti hazırlayacaklar. 22 Nisan'da ise yarınki kutlamanın son hazırlıkları yapılacak. Ev en güzel şekilde süslenecek. Süslemeyi paylaşanlar arasından bir kişiye tablet hediye edilecek. Öğrenilen şarkının ritim aleti ile provası yapılacak. Daha önce hazırlanan turna kuşu ise bir balona bağlanarak uçması sağlanacak. 23 Nisan kutlamasında ise pencere ve balkonlarından çocuklar kendi tasarladıkları müzik aletlerini çalıp "Bir başkadır benim memleketim" şarkısını söyleyecek. Bu esnada hazırladıkları turna kuşları gökyüzünde süzülecek.

Bu çalışmalar 7 gün boyunca çocuklar ve aile ile iletişim halinde yapılırken Samsun Akademi'de yer alan uygulama videoları etkinlikleri gerçekleştirirken çocuklara rehber olacak. 23 Nisan günü yapılacak bu etkinliklere Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen büyükşehir belediyesinin otobüsünden eşlik edecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim Haberler
Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu Haberler
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı Haberler
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar Haberler
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı Haberler
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı
Tosuncuk ve Ceren'in katili infaz yasasından yararlanacak mı? İsimler netleşti Haberler
Tosuncuk ve Ceren'in katili infaz yasasından yararlanacak mı? İsimler netleşti
Çocuğu vefat eden Harun Tan, mezarlıkta görüntü almak isteyenlere tepki gösterdi: Leşe üşüşen kargalar
Çocuğu vefat eden Harun Tan, mezarlıkta görüntü almak isteyenlere tepki gösterdi: Leşe üşüşen kargalar
Denetime yakalanan şahsın sokağa çıkma gerekçesi 'pes' dedirtti: Hastamız vardı ona, gidelim dedik
Denetime yakalanan şahsın sokağa çıkma gerekçesi "pes" dedirtti: Hastamız vardı ona, gidelim dedik
Tehlike çanları çalıyor! Salgına bizden 1 ay önce yakalanan İran'ı vaka sayısında geçtik
Tehlike çanları çalıyor! Salgına bizden 1 ay önce yakalanan İran'ı vaka sayısında geçtik
İran'da yüz binlerce civcivin üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı
İran'da yüz binlerce civcivin üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı
Hakkari'de nöbet sırasında rahatsızlanan asker, şehit oldu
Hakkari'de nöbet sırasında rahatsızlanan asker, şehit oldu
Sakarya'da boş yolda 2 PTT aracının çarpıştı
Sakarya'da boş yolda 2 PTT aracının çarpıştı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 8'inci sınıf öğrencilerinin sorularını yanıtladı: Bu sene sorular daha zor olacak diye bir şey yok
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 8'inci sınıf öğrencilerinin sorularını yanıtladı: Bu sene sorular daha zor olacak...
Kaka Leite'den Fatih Terim itirafı: 8 yıl önce Terim'le görüştüm, G.Saray'a gelecektim
Kaka Leite'den Fatih Terim itirafı: 8 yıl önce Terim'le görüştüm, G.Saray'a gelecektim
Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi
Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi
Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 2 milyon 300 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 590 bini geçti
Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 2 milyon 300 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 590 bini geçti
Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi
Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi
Sopadan arabasıyla Malatya'nın simgesi olan 'Mercedes Kadir' hayatını kaybetti
Sopadan arabasıyla Malatya'nın simgesi olan "Mercedes Kadir" hayatını kaybetti
Mersin Büyükşehir Belediyesi 'bedava ekmek yasaklandı' dedi, valilikten jet yanıt geldi
Mersin Büyükşehir Belediyesi "bedava ekmek yasaklandı" dedi, valilikten jet yanıt geldi
Devlet Hava Meydanları İşletmesi: Atatürk Havalimanı'na yapılan inşaat uçuşları engellemiyor
Devlet Hava Meydanları İşletmesi: Atatürk Havalimanı'na yapılan inşaat uçuşları engellemiyor
Feghouli, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor
Feghouli, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor
Bağcılar'da bir marketteki hırsız, 8 şampuanı koynuna sığdırarak müşteri kılığında dükkandan ayrıldı
Bağcılar'da bir marketteki hırsız, 8 şampuanı koynuna sığdırarak müşteri kılığında dükkandan ayrıldı
Al Hilal Falcao'ya, Galatasaray'da kazandığının iki katını teklif edecek
Al Hilal Falcao'ya, Galatasaray'da kazandığının iki katını teklif edecek
Meksika liginde 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı
Meksika liginde 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı
Totti'den evlilik itirafı: Kedi yüzünden eşimle boşanıyorduk
Totti'den evlilik itirafı: Kedi yüzünden eşimle boşanıyorduk
Evinin bahçesinde oynayan 3 yaşındaki Bayram Emir, jandarmayı görünce eve kaçtı
Evinin bahçesinde oynayan 3 yaşındaki Bayram Emir, jandarmayı görünce eve kaçtı
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in sakallı hali dikkat çekti
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in sakallı hali dikkat çekti
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Sevgi Çınar: 40 bin kişinin önünde oynamak başımı döndürdü
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Sevgi Çınar: 40 bin kişinin önünde oynamak başımı döndürdü
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın damadı Prof. Dr. Mustafa Er, hayatını kaybetti
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın damadı Prof. Dr. Mustafa Er, hayatını kaybetti
Gümüşhane'de Pamukkale travertenlerini anımsatan görüntü! Sondajdan kalsiyum karbonatlı su fışkırdı
Gümüşhane'de Pamukkale travertenlerini anımsatan görüntü! Sondajdan kalsiyum karbonatlı su fışkırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Özkoç Özlem Zengin Saruhan Oluç Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş
Magazin Deniz Seki Ümit Besen Ebru Şallı Murat Dalkılıç
Spor Falcao Fatih Terim Abdullah Avcı Fernando Muslera Anderson Talisca
Daha Fazla Nisan Antalya Futbolcu Ebru Şallı
Şu an buradasınız: Samsun'da 23 Nisan'da çocuklar ritim tutup şarkı söyleyecek turnalar gökyüzünde süzülecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.4.2020 11:49:09. #1.15#
title