Samsun'da 22 Bin Kişi İşe Yerleştirildi

İŞKUR tarafından bu yıl Samsun'da 22 bin kişi işe yerleştirilirken 2017 yılına göre işe yerleştirme oranında yüzde 100'lük bir artış sağlandı.

İŞKUR Samsun İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya bölgesinde işsizlik oranı yüzde 6,7. Bu 4 il arasında ise Samsun en düşük işsizlik oranına sahip il. İstihdam oranında ise Samsun, Türkiye ortalamasının üzerinde yer alıyor. Türkiye genelinde istihdam oranı yüzde 47 iken Samsun'da ise bu oran yüzde 48,8 oranında.

"İşe yerleştirme oranında yüzde 100'lük artış var"

Samsun'da İŞKUR tarafından işe yerleştirme oranında ise 2017 yılına göre yüzde 100'lük bir artış sağlandı. Geçen yıl 11 bin kişi İŞKUR tarafından işe yerleştirilirken, 2018 yılının 10 aylık döneminde ise bu rakam 22 bin kişiye ulaştı.

"9 bin 453 kişi iş sahibi oldu"

İŞKUR tarafından uygulamaya konulan İşbaşı Eğitim Programı kapsamında ise Samsun'da 2018 yılında 9 bin 453 kişi iş sahibi olurken bu alanda yüzde 103'lük bir başarı sağlandı. İşgücü yetiştirme kurslarında ise yüzde 100,6 artış sağlandı ve 2 bin 264 kursiyer yetiştirildi. - SAMSUN