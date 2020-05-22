Samsun'da 22 aranan şahıs yakalandı SAMSUN (İHA) – Türkiye Huzur Güven Uygulaması kapsamında Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 4 bin 30 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs yakalandı.

SAMSUN (İHA) – Türkiye Huzur Güven Uygulaması kapsamında Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 4 bin 30 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs yakalandı.

Samsun'da 21 Mayıs Perşembe günü 08.00-24.00 saatleri arasında korona virüs tedbirlerine yönelik Türkiye Huzur Güven Uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya İl Emniyet Müdürlüğü'nden 441, İl Jandarma Komutanlığı'ndan 293 personel katıldı. Uygulama neticesinde 4 bin 30 kişi sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 22 aranan şahıs yakalandı. 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Bin 142 iş yeri ve 5 bin 362 araç denetlendi. Ayrıca 166 park ve bahçe denetimi ile 12 mesire ve yürüyüş alanı denetlenmiştir.

Samsun Valiliği tarafında uygulamanın amaçlarına ilişkin, "Korona viru"sü (Kovid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak, salgının yayılmasını engellemek için alınan tedbirler kapsamında ülke genelinde asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla alınan tedbirlerin huzur ve gu"ven ortamında gec¸mesinin sagˆlanması, her zaman ve her yerde gu"venlik gu"c¸lerimizin varlıgˆını vatandas¸a hissettirerek alanda go"ru"nu"r olunması, suc¸ is¸leme amacındakilerin caydırılması, sosyal izolasyon, tamamen kapatılan yada kısıtlanan is¸ yerlerine yo"nelik tedbirlerin uygulanıp uygulanmadıgˆının denetlenmesi amacıyla u"lke genelinde es¸ zamanlı olarak uygulama gerçekleştirilmiştir" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA