Samsun'da 2021 yılındaki suçların aydınlatılmasında yüzde 95 başarı

SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, 2021 yılında meydana gelen suçların aydınlatılmasında yüzde 95 başarı sağlandığını belirtti.

Dağlı, Valilikte düzenlediği basın toplantısında, 2020 ile 2021 yılı asayiş verilerini karşılaştırılarak, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Samsun'un suç aydınlatmada yüzde 95 ile ülke ortalamasının üzerinde olduğuna işaret eden Dağlı, "Kapkaç olayları eskisi gibi yok, çünkü bu konunun üzerine gidildi ve yüzde 41 gibi azalış kaydettik. Hem internet yoluyla hem de telefonla yapılan dolandırıcılıkta ise yüzde 18 gibi bir artış var. Bu konuda vatandaşlarımızın daha fazla duyarlılık göstermesini istiyoruz." dedi.

Narkotik Suçlara Mücadele Şube ekiplerince yürütülen çalışmalarda yüzde 141'lik artışla yakalanan şüpheli sayısının 5 bin 587'e çıktığını anlatan Dağlı, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince 2 bin 62 kişi yakalanırken, suç aydınlatma oranı yüzde 100 oldu. Yıl boyunca 4 milyon 738 bin 652 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılarak 21 bin 95 aranan şüpheli yakalandı. Yaptığı aramalarda 332 kilogram esrar, 857 gram toz esrar, 14 kilogram metamfetamin, 838 gram kokain, 1 milyon 196 bin 953 kök Hint keneviri, 245 bin 416 sentetik ecza hapı, 16 milyon 662 bin makaron ve 4 bin 829 kaçak tarihi eser ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

Dağlı, trafik denetimlerinde 2 milyon 55 bin 247 araç ve sürücünün sorgulanarak, 194 bin 362 araca yönelik işlem yapıldığını, 15 bin 951 aracın ise trafikten men edildiğini kaydetti.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığının geçen yıl seyir süresinde yüzde 64,4'lük artış sağladığına dikkati çeken Dağlı, arama kurtarma sayısının ise yüzde 23,36 arttığını vurguladı.

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Albay Ahmet Bahadır da katıldı.