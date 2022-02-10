Samsun'da 2021 yılında 1 milyon 623 bin acil çağrı kabul edildi - Haberler
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Samsun'da 2021 yılında 1 milyon 623 bin acil çağrı kabul edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da 2021 yılında 1 milyon 623 bin acil çağrı kabul edildi

SAMSUN (İHA) – Samsun Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi 2021 yılında 1 milyon 623 bin 233 çağrı alarak 427 bin 973 vatandaşın acil durumuna müdahale etti.

SAMSUN (İHA) – Samsun Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi 2021 yılında 1 milyon 623 bin 233 çağrı alarak 427 bin 973 vatandaşın acil durumuna müdahale etti.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini ilgilendiren acil durumlarda 112'yi arayarak İtfaiye İmdat, Jandarma İmdat, Ambulans İmdat, AFAD İmdat, Polis İmdat, Orman Yangın İhbar ve Sahil Güvenlik gibi kurumlardan yardım alabildiği, 2021 yılında 1 milyon 623 bin 233 çağrı alarak 427 bin 973 vatandaşın acil durumuna müdahale edildiği bilgileri verildi.

11 Şubat 112 Günü nedeniyle personelin günü kutlandı. 112'nin bilinirliğinin artması için 11-13 Şubat 2022 tarihleri arasında 3 gün boyunca Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik yapılacağı duyuruldu. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Samsun Valiliği, Jandarma, İtfaiye, 112, 3. Sayfa, Haberler

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