Samsun'da 2021 yılı genişletilmiş adli kolluk toplantısı yapıldı

SAMSUN (AA) - Samsun'da 2021 yılı genişletilmiş adli kolluk toplantısı gerçekleştirildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yargı çevresi içerisinde adli kolluk birimleri ile gerekli koordinasyonun sağlanması, birimler arasındaki talep ve görüşlerin karşılıklı olarak aktarılması, Cumhuriyet Başsavcılığının adli konulardaki talimatlarının adli kolluk birimlerine iletilmesi ve bu şekilde soruşturma işlemlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesinin temin edilmesi amacıyla her yıl düzenlenen genişletilmiş adli kolluk toplantısı yapıldı.

İsa Fidan Konferans Salonu'ndaki toplantıda konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, 2021 yılının başarılı bir şekilde geride bırakıldığını belirterek adaletin tesisinde emek sarf eden, suçla mücadele eden başta Cumhuriyet başsavcı vekilleri ve Cumhuriyet savcıları olmak üzere tüm adli kolluk birim amirleri ile adli kolluk personeline teşekkürlerini iletti.

Cumhuriyet Başsavcılığı büroları ile diğer birimlerine ait çalışmalar hakkında ilgili savcılar tarafından sunum yapılan toplantı, soru cevap bölümüyle sona erdi.

Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Turgut Türkmen, Selçuk Cebeci ve Adem Aldemir, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Sahil Güvenlik İkmal Destek Komutanı Yarbay Tuncay Bakırcıoğlu, Orman İşletme Müdürü Menderes Özkolay, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Taner Çavuşoğlu ve diğer kolluk birimlerinin üst düzey yöneticileri ve Cumhuriyet savcıları katıldı.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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