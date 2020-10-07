Samsun'da "2020 Güvenli Sahil Projesi" sona erdi
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Samsun'da "2020 Güvenli Sahil Projesi" sona erdi

07.10.2020 15:07 | Son Güncelleme: 07.10.2020 15:11
Samsun'da

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından suda boğulma olaylarına karşı farkındalık oluşturmak için temmuz ayında hayata geçirilen "2020 Güvenli Sahil Projesi" Ekim ayı itibarıyla son buldu.

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından suda boğulma olaylarına karşı farkındalık oluşturmak için temmuz ayında hayata geçirilen "2020 Güvenli Sahil Projesi" Ekim ayı itibarıyla son buldu.

Proje kapsamında "Sevdiklerinizi Gözü Yaşlı Bırakmayın", "Dikkat Fazla Uzaklaşma", "Serinlerken Canımız Yanmasın" sloganlarıyla il merkezi ve dış ilçelerde suda boğulma olaylarına karşı alınacak tedbirler konusunda çalışmalar yürütüldü. Broşür dağıtımları ve anlatımlarla vatandaşlar bilgilendirildi. Kurum ve kuruluşlarına yapılan ziyaretlerle alınması gereken tedbirlere yönelik konunun önemine dikkat çekildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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