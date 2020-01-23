Samsun'da 2019 yılında 27 bin 120 kişiye 211 milyon lira sosyal yardım yapıldı

23.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:50

Samsun Valisi Osman Kaymak, geçen yıl yapılan yardım faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

Kaymak, yaptığı yazılı açıklamada, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 2019 yılında evde bakım ücreti verilen kişi sayısının 9 bin 596 olduğunu, kişi başına bin 460 lira ödendiğini belirtti.

Geçen yıl evde bakım ücreti olarak 156 milyon lira ödendiğini bildiren Kaymak, çocuk hizmetleri kapsamında sosyal ekonomik destek alan 2 bin 246 kişiye ise 24 milyon lira verildiğini aktardı.

Geçen yıl 7 özel bakım merkezinden 646 engellinin faydalandığını ve merkezlere 21 milyon 318 bin lira aktarıldığını anlatan Kaymak, "Sosyal yardımlar kapsamında ise 14 bin 455 vatandaşımıza 6 milyon 171 bin lira doğum yardımı yapılmıştır. Evde bakım ücreti, sosyal ekonomik destek, koruyucu aile, özel bakım merkezi ve doğum yardımından 27 bin 120 vatandaşımız faydalanmış, 211 milyon lira ödeme yapılmıştır." ifadesini kullandı.

Aile ve toplum hizmetleri kapsamında 20 bin 488 hanenin ziyaret edildiğine işaret eden Kaymak, şöyle devam etti:

"Kadın hizmetleri kapsamında Şiddet Önleme ve İzleme Merkezimiz tarafından rehberlik verilen kişi sayısı 943, eğitim alan kişi sayısı ise 21 bin 989'dur. Kadın konuk evlerimizde kalan kadın ve çocuklarımıza yönelik 37 eğitim düzenlenmiş, kuruluş içinde ve dışında düzenlenen sosyal, kültürel, sanatsal, sportif faaliyetler ve mesleki kurs sayısı 134 olmuştur. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın önderliğinde başlatılan çalışma sonucunda İçişleri Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız, Adalet Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımız, Sağlık Bakanımız ve Diyanet İşleri Başkanımızın ortak imzasıyla yürürlüğe giren 2020-2021 yılları Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı ile Valiliğimize verilen görev ve sorumlulukların gecikmeksizin uygulamaya geçirilmesi, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un uygulanmasında etkinliğin, koordinasyonun artırılması ve yaşanan üzücü olayların tekrarlanmasının önlenmesi amacıyla 17 Aralık 2019'da başkanlığımda Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı yapılmıştı. Bu kapsamda plan ve toplantıda görüşülen konularla ilgili çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz."

Kaymak, 2019 yılında 534 şehit ailesi ve gazi ziyaret edildiğini, kamuda 460 şehit yakını ve gazinin istihdam edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"2018 ve öncesinde eğitim, boşanma ve ergen çalışmaları kapsamında düzenlenen eğitimlerden 78 bin 394 kişi faydalanmıştı. Sadece 2019 yılında ise bu rakam 46 bin 326 olmuştur. Bu kapsamda 4 bin 364 kişiye aile eğitim programı, 257 kişiye erken yaşta evliliğin önlenmesi, 3 bin 187 kişiye evlilik öncesi eğitim programı, 21 bin 329 kişiye şiddetle mücadele, 4 bin 225 kişiye çocuk hakları eğitimi, 5 bin 21 kişiye hizmet alanlara yönelik eğitim, 3 bin 942 kişiye personele yönelik hizmet içi eğitim, 4 bin kişiye madde kullanım riski ve madde bağımlılığından korunma eğitimi düzenlenmiştir. Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşının yanındadır. Çalışmaların yürütülmesinde emeği geçen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde ve bağlı birimlerinde görev yapan personele teşekkür ve tebrik ediyorum."

Kaynak: AA