Samsun'da 2018'de 4 Bin 619 Aranan Şahıs Yakalandı

Samsun'da 2018 yılında 480 bin 945 kişinin GBT kaydı sorulurken, 4 bin 619 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca, 7 bin 112 kişi hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince idari işlem yapıldı.

Konuyla ilgili Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler verildi:

"Kamu düzeninin sağlanması, genel sağlık, genel ahlak ve başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silah, patlayıcı, uyuşturucu madde ve kaçak eşyanın tespiti ile halkımızın güven ve huzurunun sağlanması amacıyla, polis sorumluluk bölgesinde 01 Ocak 2018- 31 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılan adli ve önleyici polislik hizmetleri kapsamında, 480 bin 945 kişinin GBT kaydı sorulmuş, 4 bin 619 aranan şahıs yakalanmış, 786 bin 976 araç kontrol edilmiş, 474 aranan araç yakalanmış, 7 bin 112 kişi hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince idari işlem yapılmış, 488 adet değişik çap ve markalarda ruhsatsız tabanca, 267 adet av tüfeği, 225 adet kurusıkı tabanca, 3 bin 416 adet kesici ve delici alet, 106 bin 575 gram esrar maddesi, 37 bin 49 adet ectacy (uyarıcı hap), 22 bin 128 gram bonzai (Sentetik kannabinoid), 70 bin 711 adet sentetik ecza, 1008,1 gram uyuşturucu madde, 13,5 gram metanfetamin, 77 bin 550 paket kaçak sigara, 3 bin 947 litre kaçak içki, 539 adet tarihi eser ele geçirilmiştir."

6 şüpheli şahıs firari

Açıklamada FETÖ soruşturmaları hakkında da bilgi verilirken; "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında işlem yapılan 717 şüpheli şahıstan, 711 şüpheli yakalanmış, yakalanan şüphelilerden 72'si tutuklanmış, 326 şüpheli şahsa denetimli serbestlik tedbiri uygulanmış, 313 şüpheli şahıs savcılık kararı ile serbest bırakılmış ve 6 şüpheli şahıs ise firar olarak aranmaktadır" denildi.

Mücadeleler aralıksız olarak devam ediyor

Açıklamada ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince başta terör ve çıkar amaçlı suç örgütleri, uyuşturucu ve asayiş suç şebekeleri olmak üzere vatandaşın huzuruna yönelik her türlü tehdide karşı aralıksız olarak mücadele edildiği de vurgulandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA