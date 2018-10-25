Samsun'da 2018'de 32 Bin 600 Kişi İşe Yerleştirildi

Samsun Valisi Osman Kaymak, 2018 yılı Ocak-Eylül tarihleri arasında 32 bin 600 kişinin İŞKUR vasıtasıyla işe yerleştirildiğini, 7 bin kişiye de işsizlik maaşı ödendiğini söyledi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2018 4. Olağan Toplantısı, Vali Osman Kaymak başkanlığında Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vali Kaymak, "Malumunuz bende bir senedir Samsun'da görev yapıyorum. Samsun'a ilk geldiğimde şöyle bir tespitim olmuştu. Samsun potansiyeli çok yüksek ve çok güzel bir şehir. Kentleşmede çok ivme kat etmiş. Ancak sanayileşme ve istihdam konusunda istenilen seviyede değil. Samsun artık göç veren değil göç alan bir kenttir. O anlamda da biz istihdamı artırma konusunda hep birlikte ortak akılla çalışmak durumundayız demiştim. Bir sene sonra bu bilgi daha da netleşti. Samsunumuzun daha çok sanayi alanlarına ve daha çok istihdama ihtiyacı var. Bu alanda İŞKUR'umuzun çok ciddi çalışmaları var. İŞKUR İl Müdürlüğümüz Türkiye'de iddialı illerden birisidir. Ankara'da verilen veriler ve verilen hedeflere ulaşmada Samsun İŞKUR Müdürlüğümüz çok başarılıdır. İnşallah bu başarı grafiği artarak devam edecek. Samsun'da İŞKUR'un yaptığı bu çalışmalar işveren ile işsizi buluşturması, eğitimlerin verilmesi bunlar çok önemli unsurlardır. Ancak gerçekten ciddi anlamda istihdam alanlarını ilimizde oluşturamazsak belli bir süre sonra tıkanacaktır. İşin esası yeni iş ve istihdam alanları anlamında özellikle küçük, orta ölçekli sanayi siteleri ve sanayi iş alanlarını devreye koyarak bu tıkanıklığı gidermemiz gerekiyor. Biz OSB'lere ve küçük sanayi sitelerine de yer arıyoruz. Arkadaşlar, şehrimizde ortak akılı oluşturabilirsek çözüm zaten kendiliğinden gelecektir. Samsun'da 2018 Ocak-Eylül tarihleri arasında 44 bin 796'sı erkek, 42 bin 391'i kadın olmak üzere İŞKUR'a başvurusu olan toplam 87 bin 187 kişinin 32 bin 600'ü işe yerleştirilmiştir. Türkiye genelinde engelli ve eski hükümlülere yönelik en fazla proje üreten Samsun İŞKUR Müdürlüğümüz, projeler sonuçlandığında 100'ün üzerinde engelli ve eski hükümlüye istihdam sağlamayı planlamaktadır. 2018 Ocak-Eylül tarihleri arasında 110 milyon TL harcama yapan Samsun İŞKUR Müdürlüğümüz, işsizlik sigortası kapsamında şartları taşıyan 7 bin kişiye işsizlik maaşı ödemektedir" dedi.

"Meslek lisesi mezunlarının işe yerleştirilmesi daha kolay"

Vali Kaymak'ın konuşmasının ardından Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı Sait Gül, İl İstihdam Politikası hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda meslek lisesi mezunlarının işe yerleştirilmesinin daha kolay olduğu vurgusunu yapan Sait Gül'ün söylemi üzerine Vali Osman Kaymak, "Arkadaşlar, Samsun'da şu an meslek liselerinde 1000 kontenjanımız boş kaldı. Meslek liselerine ve meslek teknik liselerine önem vermemiz gerekiyor. Bunun yanında meslek yüksek okullarımızda ise bu sene doluluk oranımız yüzde yüz oldu. Bu çok güzel bir gelişme. Ümit ediyorum önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında meslek liseleri doluluk oranını da daha yukarılara getirerek, kontenjanları dolacaktır" ifadelerini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı ise risk altında bulunan çocuklara yönelik hizmetleri, toplumsal cinsiyet eşitliği ve genç istihdamı hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2018 Yılı 4. Olağan Toplantısı'nın ardından Vali Kaymak, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Eyüp Güler'i makamında ziyaret etti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Günay Erener, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı, SESOB Başkanı Eyüp Güler ile İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyeleri katıldı. - SAMSUN