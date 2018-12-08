Samsun'da 2018 Boğulma Rakamları

Samsun'da bu yıl meydana gelen boğulma vakalarında çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince 2018 yılında Samsun'da birçok boğulma vakasına müdahale edildi. Müdahale edilen boğulma vakalarında hayatı kurtarılan kişi sayısının, hayatını kaybeden kişi sayısından daha fazla olduğu öğrenildi. Müdahale edilen vakaların çoğunluğunun Atakum sahilinde olması ise dikkat çekti.

Buna göre; İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 44 boğulma vakasına müdahale edildi. Boğulma vakalarında 45 kişi ekiplerce kurtarılırken, 18 kişi ise hayatını kaybetti.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığınca 32 boğulma vakasına müdahale edildi. Müdahale edilen boğulma vakalarında 27 kişi ekiplerce kurtarılırken, 16 kişi ise can verdi. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince müdahale edilen boğulma vakalarının 19'u Atakum, 4'ü 19 Mayıs, 3'er tanesi Bafra ve Yakakent, 1'er tanesi ise İlkadım ve Canik ilçelerinde meydana geldi.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında meydana gelen boğulma vakalarında ise 19 Mayıs ilçesinde 6, Bafra'da 2, Çarşamba, Terme, Vezirköprü, Salıpazarı ve Ayvacık ilçelerinde ise 1'er kişi olmak üzere toplam 13 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince de 72 boğulma vakasına müdahale edildi. Müdahale edilen boğulma vakarının 17 tanesi Haziran ayında, 29 tanesi Temmuz ayında, 25 tanesi Ağustos ayında ve 1 tanesi ise Eylül ayında meydana geldi. Ekiplerin zamanında müdahalesi ve koordinasyonlu çalışmaları doğrultusunda birçok kişi boğulmaktan kurtularak hayata tutundu. - SAMSUN