Samsun'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Samsun'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Samsun'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.H'nin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, C.H'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.H. cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

17 yaşındaki genç kız tüfekle kendini vurdu
17 yaşındaki genç kız tüfekle kendini vurdu
ABD'de yine polis şiddeti! Asyalı kadını çekiçle darbetti
ABD'de yine polis şiddeti! Asyalı kadını çekiçle darbetti
'Adınız cinayete karıştı' diyerek 5 kişiyi dolandıran suç örgütü liderinin savunması pes dedirtti
"Adınız cinayete karıştı" diyerek 5 kişiyi dolandıran suç örgütü liderinin savunması pes dedirtti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Hakan Sabancı
Spor Mesut Özil Bülent Uygun Ali Tandoğan Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Samsun'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 13:31:27. #1.14#

title