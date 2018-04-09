Samsun'da 20 Yaşındaki Genç Arkadaşının Evinde Ölü Bulundu

Samsun'un Canik ilçesinde 20 yaşındaki kişi arkadaşının evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Soğuksu Mahallesi'nde akşam erkek arkadaşının evinde kalan Mikail Yanak, sabah arkadaşı tarafından yatakta hareketsiz halde bulundu.

Haber verilmesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yanak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yanak'ın ölümünün şüpheli bulunulması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, ikamette inceleme yaptı.

Yanak'ın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yanak'ın arkadaşı ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.