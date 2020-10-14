Samsun'da 20 bin sentetik hapla yakalanan 5 şüpheli adliyede
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Samsun'da 20 bin sentetik hapla yakalanan 5 şüpheli adliyede

14.10.2020 10:53 | Son Güncelleme: 14.10.2020 10:56
Samsun'da 20 bin sentetik hapla yakalanan 5 şüpheli adliyede

Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 bin 689 sentetik hapla yakalanan 2'si kadın 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 bin 689 sentetik hapla yakalanan 2'si kadın 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan E.T, S.K, Ü.K, M.Ç. ve D.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye götürüldü.

İlkadım ve Atakum ilçesinde irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu satanları belirleyen ekipler, dün zanlıların ikametlerinde yaptığı aramada 20 bin 689 sentetik hap, ruhsatsız av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 680 lira ele geçirmiş, 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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