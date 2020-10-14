Samsun'da 20 bin 689 uyuşturucu hapla yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildi
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Samsun'da 20 bin 689 uyuşturucu hapla yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildi

14.10.2020 11:43 | Son Güncelleme: 14.10.2020 11:48
Samsun'da 20 bin 689 uyuşturucu hapla yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda 2 evde 20 bin 689 adet uyuşturucu hapla ilgili gözaltına alınan 2'si kadın 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda 2 evde 20 bin 689 adet uyuşturucu hapla ilgili gözaltına alınan 2'si kadın 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda İlkadım ilçesi Kazımkarabekir ile Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisini edindiği E.T., S.K. ve Ü.K. ile M.Ç. ve D.T. adlı kadınları yakalayarak gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda 20 bin 689 adet sentetik ecza hap ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2'si kadın 5 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun'da 20 bin 689 uyuşturucu hapla yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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