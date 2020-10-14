Samsun'da 20 bin 689 uyuşturucu hapla yakalanan 4 kişi tutuklandı
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Samsun'da 20 bin 689 uyuşturucu hapla yakalanan 4 kişi tutuklandı

14.10.2020 18:22 | Son Güncelleme: 14.10.2020 18:26
Samsun'da 20 bin 689 uyuşturucu hapla yakalanan 4 kişi tutuklandı

Samsun'da narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda 2 evde 20 bin 689 adet uyuşturucu hapla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Samsun'da narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda 2 evde 20 bin 689 adet uyuşturucu hapla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda İlkadım ilçesi Kazımkarabekir ile Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisini edindiği E.T., S.K., Ü.K. ile M.Ç. ve D.T. adlı kadınları yakalayarak gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda 20 bin 689 adet sentetik ecza hap ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2'si kadın 5 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. E.T., S.K. Ü.K. ile M.Ç. adlı kadın mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, D.T. adlı kadın ise serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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