Samsun'da 20 bin 689 uyuşturucu hap ele geçirildi: 5 gözaltı

Samsun'da narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda 2 evde 20 bin 689 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda 2 evde 20 bin 689 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda İlkadım ilçesi Kazımkarabekir ile Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi edinilen E.T., S.K., Ü.K. ile M.Ç. ve D.T. adlı kadınları yakalayarak gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda 20 bin 689 adet sentetik ecza hap ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı