Samsun'da 20 Aracın Lastiğini Kesen Genç Yakalandı

Samsun'da park halindeki 20 aracın lastiğini bıçakla kesen 19 yaşındaki genç, polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi park halindeki 20 ayrı aracın lastiklerini bıçakla kesti. Lastik magandası kayıplara karışırken, gece ve sabah araçlarının lastiklerini kesildiğini fark eden vatandaşlar polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Olay Yerin İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kesilen lastikler üzerilerinde inceleme yaptı. İlkadım ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu 20 aracın lastiğini kesen 19 yaşındaki Hakan Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. İkadım İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Hakan Ö., İlyasköy Polis Merkezine teslim edildi. Hakan Ö. araçların lastiklerini aldığı alkolün etkisiyle yaptığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN