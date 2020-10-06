Samsun'da 2 yıldır aranan şüpheli yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 yıldır aranan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 yıldır aranan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, hakkındaki kesinleşmiş 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasıyla iki yıldır aranan F.A, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçe merkezinde bir bankanın ATM'sinden para çekerken yakanladı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan F.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol