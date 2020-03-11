Samsun'da 2 uyuşturucu taciri gözaltına alındı
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Samsun'da 2 uyuşturucu taciri gözaltına alındı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:01
Samsun'da 2 uyuşturucu taciri gözaltına alındı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 227,25 gram esrar maddesi ile yakalanan şahsa uyuşturucu madde satışı yaptığı değerlendirilen E.K.'yi Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Narkotik polisi, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'ndeki ikametinden uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen F.T.'nin ikametinde yaptığı aramada ise 3 paket halinde 60,86 gram bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili F.T. gözaltına alındı.


Meydana gelen iki ayrı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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