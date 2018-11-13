Samsun'da 2 Ton Kaçak Tütün ve 430 Bin Dal Makaron Ele Geçirildi

Samsun'da polis bir evin bodrum katındaki depoya düzenlediği operasyonda yaklaşık 2 ton tütün, 430 bin dal içi tütün ile doldurulmuş makaron ve 320 bin dal boş makaron ele geçirdi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yaptıkları çalışma sonucu M.S.K.'ye ait ikametin bodrum katında bulunan depoda yaptıkları aramada, 21 bin 500 pakete eşit olan 430 bin adet makaron diye adlandırılan içi tütün dolu dal sigara, 320 bin adet boş makaron, 3 bin 293 adet sigara doldurma aparatı, 79 paket bandrolsüz nargile tütünü ve yaklaşık 2 ton kıyılmış açık tütün ele geçirdi. Olayla ilgili M.S.K. gözaltına alındı.

KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan M.S.K., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN