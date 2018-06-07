Samsun'da 2 TL'lik Döner Satışına Sıkı Denetim

SAMSUN'da 2 TL'ye tavuk döner satışı yapan işletmeler denetlendi. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nail Kırmacı, 265 döner satışı yapan işletmeyi denetlediklerini açıkladı. Kentte usulsüz satış yapan 9 işletmeye ceza kesildi.

Geçen 24 Mayıs'ta bir yerel gazetede çıkan 2 TL'lik döner haberi üzerine İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü inceleme başlattı. İl Müdürü Nail Kırmacı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan denetimler ile gıda işletmecilerimiz Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde bilinçlendirilip, bilgilendirilmektedir. Mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmelere ise yasal işlem uygulanmaktadır. Ramazan ayının başından beri Samsun İli genelinde toplam 265 adet döner satışı yapan lokanta denetlenmiştir. Usulsüz satış yapan 9 işletmeye ceza kesilmiştir. Halkımızın Ramazan ayında sağlıklı gıda tüketiminin sağlanması için İl Müdürlüğümüz gıda kontrol görevlileri tarafından gıda denetim hizmetleri titizlikle devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Kırmızı et ve kanatlı eti ile döner hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken bazı çok önemli hususların olduğunu belirten Nail Kırmacı, "Toplu tüketim olarak kırmızı et veya kanatlı eti döneri pişirip müşteriye sunan işletmelerde, dönerlerin hazırlanabilmesi için asgari teknik ve hijyenik şartlara uygun bir mutfağın bulunması gerekmektedir. Dönerlerde kullanılan kırmızı etlerin mutlaka onaylı bir kesimhaneden, mühürlü karkas şeklinde veya onaylı bir parçalama tesisinden ambalajlanmış ve etiketlenmiş bir şekilde temin edilmesi gerekmektedir. Kanatlı et dönerini kendi mutfağında hazırlayacak olan toplu tüketim yerleri, mutlaka onaylı kesimhanede kesilmiş, paketlenmiş ve etiketlenmiş kanatlı etlerini kullanmalıdırlar. Pişirilmek üzere alınan çiğ hazır dönerlerin veya döner hazırlamak için alınan etlerin nakli sırasında mutlaka soğuk zincirle muhafazası sağlanmalıdır. Hazırlanan dönerler en geç 24 saat içinde pişirilerek tüketilmelidir. Vatandaşlarımız, havaların sıcak olması nedeniyle bozulma riski yüksek olan bu gıdaları tüketirken daha dikkatli olmaları ve herhangi bir şüphe durumunda dahi Alo Gıda 174 hattını arayarak bildirmeleri gerekmektedir. Çünkü en iyi denetçi tüketicidir."

- Samsun