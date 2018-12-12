Samsun'da 2 Sağlık Projesinde İmzalar Atıldı

Samsun'da 2 sağlık projesinde imzalar atıldı

"Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider" ve "Geleceğimize Sahip Çıkalım" projelerinin protokolü imzalandı

SAMSUN - Samsun'da "Sen İste Yeter, Kanser Çeker Gider" ve "Geleceğimize Sahip Çıkalım" projelerinin protokolleri imzalandı.

Samsun Valiliği himayesinde olan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve İlkadım Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle hayata geçirilen "Sen İste Yeter, Kanser Çeker Gider" ve "Geleceğimize Sahip Çıkalım" projelerinin protokol imza töreni yapıldı. İlkadım Belediyesi Ihlamur Kafede düzenlenen tören, hayata geçirilen iki proje hakkında sunum yapılmasıyla başladı. Sunumun ardından ise protokol üyelerince "Sen İste Yeter, Kanser Çeker Gider" ve "Geleceğimize Sahip Çıkalım" projelerinin protokol imzaları atıldı.

"Türkiye'ye örnek olan projeye imza attık"

Daha sonra açıklamalarda bulunan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu tür projelere her daim destek olduklarını söyledi. 4 yıldan beri bu tür etkinliğe sahip çıktıklarını ifade eden Başkan Tok, "İlkadım ilçemizde 8 okulla başlayan daha sonrasında 31 okulla devam eden, şimdi de bütün İlkadım ve Atakum ilçemizdeki okullarımızla yapacağımız bu projenin çocuklarımızın bilinçlendirilmesi sayesinde çevremize sahip çıkma noktasında önemli bir proje olduğunu düşünüyorum hem sağlık hem de çevre bilinci açısından. Bir litre bitkisel atık yağın bir milyon litre suyu kirlettiğini hesaba katarsak çok önemli bir işe imza attığımızı ifade etmek istiyorum. Bu manada biz de Türkiye'ye örnek olan projeye imza attık. AYPİKUT dediğimiz bir aparat yaptık. Geçtiğimiz ay içerisinde bunun tanıtımını yaptık ve Türkiye'ye örnek olduk. Şu anda bütün parklarımızda ve muhtarlıklarımız önünde aynı aparat içerisinde bir tarafta atık pillerin atıldığı bir tarafta da atık yağların döküldüğü bir aparat yaptık ve bu örnek bir proje oldu" dedi.

"KETEM'lere vatandaşlar yeteri kadar müracaat etmiyor"

Samsun Valisi Osman Kaymak ise projenin çok anlamlı olduğunu vurguladı. KETEM'lere vatandaşların yeteri kadar müracaat etmediğinin altını çizen Vali Kaymak, "Etrafımızda çok sayıda kanser hastalarına hepimiz şahit oluyoruz. Eşimiz, dostumuz, komşularımız zaman zaman bu hastalıktan muzdarip ve çaresiz haldeler. Uzmanlar, 'erken teşhis büyük ihtimalle tedaviyi kolaylaştırıyor' diyor. O anlamda KETEM'lerin uğraşları çok anlamlı. Bu anlamdaki çalışmalarından dolayı KETEM'deki arkadaşlara ve sağlık müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Vatandaşlara ulaşma anlamında da milli eğitim üzerinden ulaşmaları çok anlamlı" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, "Sen İste Yeter, Kanser Çeker Gider" projesi altında 17 ilçeden seçilen 17 ilkokul öğrencisinin katkılarıyla kalın bağırsak kanseri taraması yaptıran kişilerin sayısını artırmaya yönelik olarak düzenlenen "Elliden Yetmişe" etkinliğinde dereceye girenlere ödülleri Vali Kaymak tarafından verildi.

Törene ayrıca, Vali Kaymak'ın eşi Emine Kaymak, Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, okul müdürleri ile kurum çalışanları katıldı.