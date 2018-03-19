Samsun'da 2 Otomobil Polis Aracına Çarptı: 2 Yaralı

Samsun'da 2 Otomobil Polis Aracına Çarptı: 2 Yaralı

Samsun’da 3 aracın karıştığı trafik kazasında, 1’i polis 2 kişi yaralandı.

Samsun'da 2 Otomobil Polis Aracına Çarptı: 2 Yaralı

Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında, 1'i polis 2 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Büyükşehir Belediye kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 AAE 525 ve 55 EE 328 plakalı 2 otomobil kavşakta ışık ihlali yüzünden çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobiller yol kenarında park halinde bulunan ve içerisinde 2 polisin bulunduğu sivil polis aracına çarptı. Kazada, polis memuru Orhan S. ile Meryem Özatılgan yaralandı. Yaralılardan polis memuru Orhan S. Samsun Gazi Devlet Hastanesine, Meryem Özatılgan ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. - SAMSUN

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