Samsun'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenledi
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Samsun'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenledi

Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenledi

Samsun'da Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Samsun'da Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu etkinlik çerçevesinde farkındalık oluşturmak amacıyla okulu mavi balonlarla donattı.

Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, gökyüzüne mavi balon bıraktı.

Okul müdürü Mustafa Yiğit, yaşanan zorlu süreçte öğrencilerin yüzünü güldürmek ve güzel bir etkinlik düzenleyerek onları mutlu etmeye çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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