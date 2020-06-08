HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Samsun'da 2 milyar liralık kentsel dönüşüm projesi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kentte 2 milyar lira değerindeki kentsel dönüşüm projesini hayata geçireceğini belirtti.

Samsun'da 2 milyar liralık kentsel dönüşüm projesi
08.06.2020 17:07 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:07

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kentte 2 milyar lira değerindeki kentsel dönüşüm projesini hayata geçireceğini belirtti.

Demir, düzenlediği basın toplantısında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Yeni Mahalle, Kıranköy ve Gülsan Sanayi Sitesi'nin kentsel dönüşüm projelerinin 2020'de ihale edilerek inşaatına başlanacağını söyledi.

Canik ilçesi Yeni Mahalle Kentsel Dönüşüm projesinin Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlüğünce yapılacağını ifade eden Demir, "Yeni Mahalle'de 77 dönümlük rezerv alanda 2 Haziran'da Emlak Konut ihaleyi yaptı sözleşmeyi firmayla bitirdi. Şu anda orada inşaat başlıyor. 676 adet konut var. Bu inşaat devam ederken Canik'in diğer mahallelerindeki dönüşecek alanlardaki mülkiyetleri buraya kaydıracağız. 2021 yılının sonuna tamamlamayı hedefliyoruz. Bu proje muhtemel Canik'teki tüm dönüşümü sağlamış olacak." dedi.

Demir, Kıranköy Kentsel Dönüşümü Projesi'nin ihalesinin ağustosta yapılacağına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Orada da 1400'ün üzerinde konut yapılacak. Şu anda projeleri bitti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süreci ihaleye doğru götürüyor. Bu ayın içerisinde inşallah ihale günü alınacak. Muhtemelen ağustos ayından önce de oranın ihalesi gerçekleştirilmiş olacak. Oradaki alanımız 84 dönüm. Yol kenarına doğru ticari bölümleri var. Mimari olarak yoğunluğu az tuttuk. Projeyi ihale ettiğimizde bizim Samsun'un merkezindeki saydığımız mahallelerin tamamına doğru kentsel dönüşümü yukarıdan aşağıya yaygınlaştırarak geleceğiz. Hastanebaşı, Kökçüoğlu, Zeytinlik, Anadolu Mahallesi, Fatih Mahallesi, Kadıköy, o bölgelerden aşağı görüşmeleri yaparak oralardan mülkiyetler taşıyacağız. Mülkiyet taşıdıkça, boşaldıkça mevcut mahallelerin üzerinde plan çalışmalarıyla, projelerle yaygınlaşacak. 2022 yılında bu 1400 konutun mahallelerdeki görüşmeleri ve taşınmasını inşallah bitirmiş olacağız."

"Türkiye'nin en modern sanayi sitesi Samsun'a yapılacak"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kentin içinde kalan Gülsan Sanayi Sitesi'nin şehir dışına taşınması için de ihale şartnamesini hazırladığını vurgulayan Demir, "Samsun'a 800 dönüm arazide yeni bir sanayi sitesi yapmak için planlarımızı tamamladık. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bu işin mimarıdır.Uygulama projeleri bitti. İncelemeleri de bitti. İhale yapılacak olan şartname ve son hazırlıklar da yapılıyor. Cumhurbaşkanımız tarafından da acele kamulaştırma kararı imzalandı ve yayımlandı. Şu anda Toplu Konut İdaresi ile görüşüyoruz. Bize yetki verecekler. Yetki bu ay geliyor. Onlar adına kamulaştırma işlemlerini biz yapacağız. Eş değer zamanda da bu ay içerisinde ihale günü alınacak. Ağustos ayına kadar da inşallah oranın ihalesini bitirmiş olmayı umuyoruz. Bütün ticari, sosyal, ekonomik altyapısı son derece mükemmel. Türkiye'nin en modern sanayi sitelerinden bir tanesini Samsun'a kazandırmış olacağız." ifadesini kullandı

Demir, Yeni Mahalle, Kıranköy ve Gülsan Sanayi Sitesi'nin kentsel dönüşüm projelerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yapacağını vurgulayarak, "Bu projeleri yalnızca 14 aylık bir zaman diliminde gerçekleştiriyoruz. Proje büyüklükleri ortada. Yaklaşık 2 milyar liranın üzerinde yatırım gelecek ve Samsun'daki belediyelerimizin cebinden bir kuruş para çıkmadan yapıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bu işin mimarıdır. Sanıyorum Samsun'un hayatına damga vuracak bir bakanımız olacak. Bu projelerin Samsun'u nereden nereye taşıdığının birlikte şahidi olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan buraya geliyor Ekonomi
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan...
Son Dakika: 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' ile firmalara 400 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak Ekonomi
Son Dakika: "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi" ile firmalara 400 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı Ekonomi
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Hobi olarak başladı, şimdi yılda 4 ton çilek üretiyor Ekonomi
Hobi olarak başladı, şimdi yılda 4 ton çilek üretiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı
Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek
Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi
Koronavirüs nedeniyle sağlık personellerine getirilen istifa yasağı kaldırıldı
Koronavirüs nedeniyle sağlık personellerine getirilen istifa yasağı kaldırıldı
Son dakika: THY, sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim yapacak
Son dakika: THY, sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim yapacak
Hasanbey kayısısında ilk ürün 13 TL'den satılıyor
Hasanbey kayısısında ilk ürün 13 TL'den satılıyor
Bu ilçelerde evi olanlar yaşadı! Konutlar üç ayda büyük değer kazandı
Bu ilçelerde evi olanlar yaşadı! Konutlar üç ayda büyük değer kazandı
Milli Piyango'nun yeni oyunu Banko Piyango'nun ilk çekilişi bu akşam yapılacak
Milli Piyango'nun yeni oyunu Banko Piyango'nun ilk çekilişi bu akşam yapılacak
Konut sektöründe kredi faizleri düşerken, fırsatçılar yüzde 30'a varan zam yaptı
Konut sektöründe kredi faizleri düşerken, fırsatçılar yüzde 30'a varan zam yaptı
Türkiye'nin Brezilya'ya ihraç ettiği yerli solunum cihazları Sao Paulo'ya ulaştı
Türkiye'nin Brezilya'ya ihraç ettiği yerli solunum cihazları Sao Paulo'ya ulaştı
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 369,5 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 369,5 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,77'den işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,77'den işlem görüyor
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek
İkinci el araçta en çok satın alınan 10 marka belli oldu! Zirvede Volkswagen var
İkinci el araçta en çok satın alınan 10 marka belli oldu! Zirvede Volkswagen var
Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor
Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor
Türkiye'de açlık sınırı 2 bin 484 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 15 lira
Türkiye'de açlık sınırı 2 bin 484 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 15 lira
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor
Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor
İkinci el online otomobil pazarında fiyatlar da satışlar da arttı
İkinci el online otomobil pazarında fiyatlar da satışlar da arttı
THY'den bilet değişikliği duyurusu: Planlamalar en kısa zamanda açıklanacak
THY'den bilet değişikliği duyurusu: Planlamalar en kısa zamanda açıklanacak
Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor
Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor
Borsa, 13 gün üst üste yükselerek tarihi bir rekora imza attı
Borsa, 13 gün üst üste yükselerek tarihi bir rekora imza attı
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Donald Trump Berat Albayrak Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Kenan Doğulu Seren Serengil
Spor Fatih Terim Semih Özsoy Bülent Uygun Lionel Messi Rıza Çalımbay
Daha Fazla Ateş Çocuk Kadın Haziran
Şu an buradasınız: Samsun'da 2 milyar liralık kentsel dönüşüm projesi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 17:10:13. #1.15#
title