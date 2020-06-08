Samsun'da 2 milyar liralık kentsel dönüşüm projesi Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kentte 2 milyar lira değerindeki kentsel dönüşüm projesini hayata geçireceğini belirtti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kentte 2 milyar lira değerindeki kentsel dönüşüm projesini hayata geçireceğini belirtti.

Demir, düzenlediği basın toplantısında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Yeni Mahalle, Kıranköy ve Gülsan Sanayi Sitesi'nin kentsel dönüşüm projelerinin 2020'de ihale edilerek inşaatına başlanacağını söyledi.

Canik ilçesi Yeni Mahalle Kentsel Dönüşüm projesinin Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlüğünce yapılacağını ifade eden Demir, "Yeni Mahalle'de 77 dönümlük rezerv alanda 2 Haziran'da Emlak Konut ihaleyi yaptı sözleşmeyi firmayla bitirdi. Şu anda orada inşaat başlıyor. 676 adet konut var. Bu inşaat devam ederken Canik'in diğer mahallelerindeki dönüşecek alanlardaki mülkiyetleri buraya kaydıracağız. 2021 yılının sonuna tamamlamayı hedefliyoruz. Bu proje muhtemel Canik'teki tüm dönüşümü sağlamış olacak." dedi.

Demir, Kıranköy Kentsel Dönüşümü Projesi'nin ihalesinin ağustosta yapılacağına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Orada da 1400'ün üzerinde konut yapılacak. Şu anda projeleri bitti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süreci ihaleye doğru götürüyor. Bu ayın içerisinde inşallah ihale günü alınacak. Muhtemelen ağustos ayından önce de oranın ihalesi gerçekleştirilmiş olacak. Oradaki alanımız 84 dönüm. Yol kenarına doğru ticari bölümleri var. Mimari olarak yoğunluğu az tuttuk. Projeyi ihale ettiğimizde bizim Samsun'un merkezindeki saydığımız mahallelerin tamamına doğru kentsel dönüşümü yukarıdan aşağıya yaygınlaştırarak geleceğiz. Hastanebaşı, Kökçüoğlu, Zeytinlik, Anadolu Mahallesi, Fatih Mahallesi, Kadıköy, o bölgelerden aşağı görüşmeleri yaparak oralardan mülkiyetler taşıyacağız. Mülkiyet taşıdıkça, boşaldıkça mevcut mahallelerin üzerinde plan çalışmalarıyla, projelerle yaygınlaşacak. 2022 yılında bu 1400 konutun mahallelerdeki görüşmeleri ve taşınmasını inşallah bitirmiş olacağız."

"Türkiye'nin en modern sanayi sitesi Samsun'a yapılacak"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kentin içinde kalan Gülsan Sanayi Sitesi'nin şehir dışına taşınması için de ihale şartnamesini hazırladığını vurgulayan Demir, "Samsun'a 800 dönüm arazide yeni bir sanayi sitesi yapmak için planlarımızı tamamladık. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bu işin mimarıdır.Uygulama projeleri bitti. İncelemeleri de bitti. İhale yapılacak olan şartname ve son hazırlıklar da yapılıyor. Cumhurbaşkanımız tarafından da acele kamulaştırma kararı imzalandı ve yayımlandı. Şu anda Toplu Konut İdaresi ile görüşüyoruz. Bize yetki verecekler. Yetki bu ay geliyor. Onlar adına kamulaştırma işlemlerini biz yapacağız. Eş değer zamanda da bu ay içerisinde ihale günü alınacak. Ağustos ayına kadar da inşallah oranın ihalesini bitirmiş olmayı umuyoruz. Bütün ticari, sosyal, ekonomik altyapısı son derece mükemmel. Türkiye'nin en modern sanayi sitelerinden bir tanesini Samsun'a kazandırmış olacağız." ifadesini kullandı

Demir, Yeni Mahalle, Kıranköy ve Gülsan Sanayi Sitesi'nin kentsel dönüşüm projelerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yapacağını vurgulayarak, "Bu projeleri yalnızca 14 aylık bir zaman diliminde gerçekleştiriyoruz. Proje büyüklükleri ortada. Yaklaşık 2 milyar liranın üzerinde yatırım gelecek ve Samsun'daki belediyelerimizin cebinden bir kuruş para çıkmadan yapıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bu işin mimarıdır. Sanıyorum Samsun'un hayatına damga vuracak bir bakanımız olacak. Bu projelerin Samsun'u nereden nereye taşıdığının birlikte şahidi olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA