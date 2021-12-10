Samsun'da 2 kişiyi silahla yaralayan şahıs yakalandı
Samsun'da 1'i yabancı uyruklu 2 kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.
SAMSUN (İHA) - Samsun'da 1'i yabancı uyruklu 2 kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesinde 1'i yabancı uyruklu 2 kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen S.Y., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalandı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.Y. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
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