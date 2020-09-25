Samsun'da 2 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 3 şahıs adliyede
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Samsun'da 2 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 3 şahıs adliyede

25.09.2020 16:17 | Son Güncelleme: 25.09.2020 16:22
Samsun'da 2 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 3 şahıs adliyede

Samsun'da çıkan kavgada bir kişi silahla, bir kişi de darp sonucu olmak üzere 2 kişinin hastanelik olduğu olayla ilgili 2'si yaralı 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da çıkan kavgada bir kişi silahla, bir kişi de darp sonucu olmak üzere 2 kişinin hastanelik olduğu olayla ilgili 2'si yaralı 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga sırasında baltalı, bıçaklı ve tabancalı saldırıya uğrayan F.B., merminin sıyırması sonucu hafif şekilde ve bıçakla yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan F.B., tanımadığı bir kişinin çekyat yaktığını, onu uyarınca da balta, bıçak ve silahlı saldırdığını söyledi.

Olayda darp sonucu yaralanan M.Ö. de 112 ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanedeki tedavileri tamamlanan F.B. ve M.Ö. ile M.Ö.'nün darp edilmesi olayına karıştığı iddia edilen R.D. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun'da 2 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 3 şahıs adliyede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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