Samsun'da 2 Kişinin Öldüğü Kazanın Sürücüsü Adliyede

Samsun'da minibüsün yolun karşısına geçmekte olan yayalara çarpması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü adliyeye sevk edildi.

Kaza, Samsun Valiliği önü Atatürk Bulvarı üzerinde saat 19.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa G. (63) idaresindeki 55 RK 722 plakalı minibüs, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Duyar (68) ve Coşkun Gürsoy'a (53) çarptı. Olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaşar Duyar kaza yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Coşkun Gürsoy ise 112 acil ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Coşkun Gürsoy yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazadan sonra Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan minibüs sürücüsü Mustafa G., adliyeye sevk edildi. - SAMSUN