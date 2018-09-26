Samsun'da 2 Kişinin Öldüğü Kaza Kamerada

Samsun'da halk otobüsünün motosiklete çarpması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü otaya çıktı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde geçen Cuma akşamı saat 20.15'te meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Burhan S. (53) idaresindeki 55 AR 026 plakalı özel halk otobüsü, kavşakta rampa yukarı çıkarken çarptığı Murat Tuna'nın (30) kullandığı 34 BH 1484 plakalı motosiklete çarptı. Otobüs motosikleti altına alıp bir süre de sürükledi. Kazada motosiklet sürücüsü Murat Tuna olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan Bayram Odabaş (23) ise kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde hayatını kaybetti.

Kazanın dehşet anları ise özel halk otobüsünün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

(İHA)