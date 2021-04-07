Samsun'da 2 kişinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, 2 kişinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, 2 kişinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, Ersin A. (17) ile Salih K'nin (16) bıçakla yaralanmasıyla ilgili çalışma yürüttü.

Operasyon düzenleyen ekipler, B.K. (17), C.Y. (17) ve Ş.G'yi (17) yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

Saldırıyla ilgili bir zanlının daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Zafer Mahallesi'nde 6 Nisan'da Ersin A. ve Salih K, 4 kişinin saldırısına uğramıştı. Kendisine doğru fırlatılan ekmek bıçağı başına yaklaşık 5 santimetre saplanan Ersin A. ile Salih K. hastaneye kaldırılmıştı. Yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek