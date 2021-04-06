Samsun'da 2 kişinin alkol ve kolonyadan zehirlenerek öldüğü şüphesiyle soruşturma başlatıldı
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Samsun'da 2 kişinin alkol ve kolonyadan zehirlenerek öldüğü şüphesiyle soruşturma başlatıldı

Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da 2 kişinin alkol ve kolonyadan zehirlenerek öldüğü şüphesiyle soruşturma başlatıldı

Samsun'da 2 kişinin içtikleri alkol ve kolonyadan zehirlenerek yaşamını yitirdiği şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Samsun'da 2 kişinin içtikleri alkol ve kolonyadan zehirlenerek yaşamını yitirdiği şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Havza ilçesinde alkol aldıktan sonra rahatsızlanan R.D, Havza Devlet Hastanesine başvurdu.

Burada yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen R.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Atakum ilçesinde yaşayan İ.D. ise kolonya içtikten sonra rahatsızlanması üzerine Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. İ.D, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaydetti.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında alkolden zehirlendikleri şüphelenilen R.D. ve İ.D'nin cenazeleri, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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