Samsun'da 2 kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltında
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Samsun'da 2 kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltında

10.03.2021 10:55 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:59
Samsun'da 2 kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltında

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan 2 kişi narkotik polisi tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan 2 kişi narkotik polisi tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, müşterek hareket ederek uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen M.B. ve B.Y.'yi takibe aldı. Narkotik polisi söz konusu şahıslardan 6 paket halinde 135,13 gram esrar maddesi, uyuşturucu madde paketlemek için kullanıldığı değerlendirilen 88 adet şeffaf kilitli poşet ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 90 TL para ele geçirdi. M.B. ve B.Y. "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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