Samsun'da 2 Kişi Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınan 2 kişi, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.



Olay, İlkadım ilçesi Fuar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmada, F.S. ve E.A.'nın kiraladıkları 34 plakalı otomobille bir kişiye uyuşturucu sattıkları tespit edildi. Söz konusu kişilerden uyuşturucu madde satın aldığı ileri sürelen şahsın üzerinde 5 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili F.S. ve E.A. gözaltına alınırken, F.S.'nin üzerinde 7 adet ecstasy hap bulundu. Narkotik Şubesi Müdürlüğünde sorgulanan zanlılar, "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi, tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN