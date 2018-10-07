Samsun'da 2 Kişi Mantardan Zehirlendi

Samsun'da meydana gelen 2 ayrı olayda mantardan zehirlenen 2 kişi zehirlenerek hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kavak ilçesi Çakallı mevkisinde Melahat İ. (74) ile Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahkemesinde Süveyla K. (43) yedikleri mantardan zehirlendi. Zehirlenen 2 kişi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - SAMSUN