Samsun'da 2 Kişi Mantardan Zehirlendi

Samsun'da 2 Kişi Mantardan Zehirlendi

Samsun’da meydana gelen 2 ayrı olayda mantardan zehirlenen 2 kişi zehirlenerek hastanelik oldu.

Samsun'da 2 Kişi Mantardan Zehirlendi

Samsun'da meydana gelen 2 ayrı olayda mantardan zehirlenen 2 kişi zehirlenerek hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kavak ilçesi Çakallı mevkisinde Melahat İ. (74) ile Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahkemesinde Süveyla K. (43) yedikleri mantardan zehirlendi. Zehirlenen 2 kişi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - SAMSUN

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.