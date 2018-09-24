Samsun'da 2 Kişi Mantardan Zehirlendi

Samsun'da yedikleri mantardan zehirlenen 2 kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun İlkadım ilçesi Kuşçulu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yedikleri mantardan zehirlenen Rahime Ç.(81) ve torunu Uysal B.(36) hastanelik oldular. Kendi imkanlarıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden iki kişi hastaneye yatışları yapılarak tedavi altına alındılar. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN