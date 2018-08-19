- Samsun'da 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

SAMSUN - Samsun'da 4 kişinin boğulmasının ardından 2 kişi daha boğulma tehlikesi geçirdi. Birinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; saat 16.30 sıralarında 19 Mayıs ilçesi Dereköy mevkisi sahilinde serinlemek için denize giren Serhat Ahmet Beyazkılıç ve Serhat Üsündağboğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşlar iki genci kurtararak kıyıya çıkardı. Olay yerine gelen ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi aciline kaldırılan gençlerden Serhat Ahmet Beyazkılıç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bugün aynı bölgede 4 kişi boğulmuş, bir kişi ise kurtarılmıştı.