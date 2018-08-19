Samsun'da 2 Kişi Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Samsun'da 4 kişinin boğulmasının ardından 2 kişi daha boğulma tehlikesi geçirdi. Birinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre saat 16.30 sıralarında 19 Mayıs ilçesi Dereköy mevki sahilinde serinlemek için denize giren Serhat Ahmet Beyazkılıç (26) ve Serhat Üsündağ (22) boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşlar 2 genci kurtararak kıyıya çıkardı. Olay yerine gelen ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi aciline kaldırılan gençlerden Serhat Ahmet Beyazkılıç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bugün aynı bölgede 4 kişi boğulmuş, 1 kişi ise kurtarılmıştı. - SAMSUN