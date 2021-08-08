Samsun'da 2 kişi bin 8 adet uyuşturucu hapla yakalandı

Samsun'da narkotik polisi tarafından bir iş yerine yapılan operasyonda bin 8 adet sentetik ecza ile yakalanan 2 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik polisi tarafından bir iş yerine yapılan operasyonda bin 8 adet sentetik ecza ile yakalanan 2 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'ndeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerinden irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi edinilen H.T. ve O.E.T.'yi takibe aldı. Söz konusu şahıslara ait iş yerinde yapılan aramada, bin 8 kapsül sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili H.T. ve O.E.T. "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı