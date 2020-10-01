Samsun'da 2 kişi araç içinde uyuşturucuyla yakalandı
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Samsun'da 2 kişi araç içinde uyuşturucuyla yakalandı

01.10.2020 10:17 | Son Güncelleme: 01.10.2020 10:21
Samsun'da 2 kişi araç içinde uyuşturucuyla yakalandı

Samsun'da 2 kişi, araç içinde uyuşturucu madde ve uyuşturucu tartmada kullanılan terazi ile yakalandı.

Samsun'da 2 kişi, araç içinde uyuşturucu madde ve uyuşturucu tartmada kullanılan terazi ile yakalandı.

Olay, Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi bulunan M.T. ve A.B.'yi otomobil içinde 630,41 gram esrar maddesi ile birlikte yakaladı. M.T.'nin ikametinde ise 35,80 gram esrar maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Her iki şüpheli de "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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