Samsun'da 2 kilogram esrar ele geçirildi

Samsun'da 2 kilogram esrar ele geçirildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi; 1 kişi gözaltına alındı.

08.08.2019 09:34
Samsun'da 2 kilogram esrar ele geçirildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi; 1 kişi gözaltına alındı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışma sonucu Ağcagüney Mahallesi'nde E.S'ye (54) ait eve operasyon düzenlendi.
Evde ve bahçede yapılan aramalarda 2 kilogram kubar esrar ve 1 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Olayla ilgili E.S. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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